POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 01.03.2020

In der Zeit von Freitag 28.02, bis Sonnabend 29.02., kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz der Marktstraße 13 in Clausthal-Zellerfeld. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen/innen, die zu der o.g. Tat tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

In der Nacht zum Sonntag, gegen 00:25 Uhr, kam es in der Oberstraße in Altenau zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern (42 und 45 Jahre alt). Die Streitigkeiten eskalierten und arteten in eine Schlägerei aus, bei der die Beteiligten auch mit Stühlen um sich warfen. Die Situation konnte erst durch das Einschreiten der eingesetzten Polizeibeamten beruhigt werden. Beide Männer wurden bei der Schlägerei verletzt, der 42-jährige musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Beide Herren waren "erheblich" alkoholisiert (4,52 und 3,40 Promille). Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde gegen die beiden Beteiligten eingeleitet.

