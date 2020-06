Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots)

Rot am See: Auto beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Montag zwischen 21:15 Uhr und 21:45 Uhr mutwillig einen auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Crailsheimer Straße geparkten Citroen C4. Dabei entstand an dem PKW ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Ein 31-jähriger Daimler-Fahrer wollte am Dienstag gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße ausparken. Dabei kollidierte der Daimler mit einem geparkten PKW der Marke Suzuki. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Mittwoch kurz vor 11:00 Uhr befuhr ein 82-jähriger VW-Fahrer die Einkornstraße in Richtung Karl-Kurz- Straße. Dabei musste der Senior verkehrsbedingt anhalten, da ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links in den Höhweg einfahren möchte. Der 23-jähriger Fahrer eines nachfolgenden Iveco-Kleinlasters übersah, dass der VW angehalten hatte und fuhr auf den PKW auf. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

