Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit zwischen Autofahrer und Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 14.05.2020, gegen 17:50 Uhr, fuhren ein unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Ford Kuga und ein 23-Jähriger auf seinem Motorrad hintereinander her auf der Friesenheimer Straße von der Brunckstraße her kommend. Kurz vor der Einmündung zur Langgartenstraße habe sich der Autofahrer auf der Linksabbiegerspur eingeordnet in Richtung Langgartenstraße und den entsprechenden Blinker gesetzt. Daher wollte der 23-Jährige rechts auf der Geradeausspur vorbeifahren. Laut Angaben des 23-Jährigen habe ihn der Autofahrer daraufhin derart nach rechts abgedrängt, dass er kurzzeitig über die dortige Grünfläche fahren musste. Hierbei habe der Motorradfahrer versucht, sich abzustützen, durch einen Tritt gegen den rechten vorderen Kotflügel des Autos, um so einen Sturz zu verhindern. Daraufhin habe der Autofahrer abgebremst und sein Auto quer vor dem Motorrad zum Stehen gebracht. Dann sei der Autofahrer ausgestiegen, habe den Schlüssel des noch laufenden Motorrads abgenommen, diesen auf den Boden geworfen und dem 23-Jährigen auf den Motorradhelm geschlagen. Während des anschließenden Streitgesprächs habe der Autofahrer dem 23-Jährigen auch gedroht. Als der Motorradfahrer daraufhin weitergefahren sei, habe der Autofahrer ihn bis zu dessen Ziel verfolgt. Dort angekommen, sei es erneut zu einem Streitgespräch gekommen, in dem der Autofahrer dem 23-Jährigen vorgeworfen habe, sein Auto durch den Tritt beschädigt zu haben. Dann sei der Autofahrer weggefahren.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer oder dem schwarzen Ford Kuga geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



