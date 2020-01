Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf). Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Brigachtal-Kirchdorf (ots)

Am Silvestertag ist es zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses im Haselweg gekommen. Kurz nach 18 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus, woraufhin die Feuerwehr anrückte und eine brennende Holztür im Keller vorfand. Vermutlich entstand der Brand im Bereich zweier in die Tür eingelassener geschmolzener Plastiklüftungsgitter. Der Kellerraum, in den die Tür führt, und der Flur des Kellers wurden stark verrußt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht benannt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Der Vorfall steht möglicherweise in Zusammenhang mit zwei weiteren Bränden, die am 14. und am 22. Dezember 2019 im Bereich desselben Wohnhauses ausbrachen. Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter Tel. 07721/601-0 entgegen.

