Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, K5562) Zusammenstoß beim Abbiegen

Dietingen, K5562 (ots)

Ein 80-jähriger Autofahrer ist an Neujahr mit seinem Pkw beim Abbiegen mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Der 80-Jährige befuhr gegen 18 Uhr die Kreisstraße 5552 von Irslingen kommend und wollte an der Kreuzung nach rechts auf die K5562 in Richtung Dietingen abbiegen. Hierbei holte er mit seinem BMW zu weit aus und stieß mit dem Renault einer 39-Jährigen zusammen, die sich auf der Abbiegespur befand und in Richtung Irslingen abbiegen wollte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

