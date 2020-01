Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Mehrere Autoscheiben mutwillig eingeschlagen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Montag, 30.12., bis zum Neujahrsmorgen sind im Bereich Wollmatingen an bisher vier festgestellten Autos mutwillig Seitenscheiben eingeschlagen worden. Zwei der beschädigten Autos parkten in der Benedikt-Bauer-Straße, darunter ein BMW von Dienstagmorgen bis zum Neujahrsmorgen auf dem Parkplatz des Kindergartens Urisberg. An einem geparkten Wagen in der Berliner Straße sowie an einem abgestellten Auto in der Radolfzeller Straße wurden in den letzten beiden Tagen ebenfalls je eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet nun um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell