Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B 311) Alkoholkonsum und Sekundenschlaf führt zu Unfall

Tuttlingen, B 311 (ots)

Nach vorangegangenem Alkoholkonsum in der Silvesternacht und einem folgenden Sekundenschlaf hinter dem Steuer eines Autos hat ein 37-jähriger Mann am frühen Neujahrsmorgen einen Unfall auf der Bundesstraße 311 in der Möhringer Vorstadt verursacht. Mit einem Alkoholwert von rund 1,4 Promille war der Mann gegen 05.45 Uhr mit einem 1er BMW - von Tuttlingen kommend - auf der Christian-Scherer-Straße (B 311) in Richtung Möhringen unterwegs. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kurz vor der Bahnunterführung geriet der 37-Jährige infolge seiner Alkoholisierung und während eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Nach dem Unfall eintreffende Rettungskräfte brachten den augenscheinlich unverletzten Unfallverursacher vorsorglich zur Untersuchung in die Tuttlinger Klinik, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde. Während sich ein Abschleppdienst um den mit mehreren tausend Euro beschädigten BMW kümmerte, wurde der abgeknickte Laternenmast von einem Mitarbeiter der Stadt Tuttlingen stromlos geschaltet und schließlich von der ebenfalls im Einsatz befindlichen Feuerwehr noch gänzlich abmontiert. Nach der Abgabe des Führerscheines muss sich der 37-jährige Unfallverursacher nun noch in einem Strafverfahren für seine Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

