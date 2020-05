Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geld aus Gärten im Kleingartenverein gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 14.05.2020, gegen 13:00 Uhr, stahl ein unbekannter Täter das Geld aus einem Geldbeutel eines 82-Jährigen im Kleingartenverein "zur Werre" in der Brunckstraße, während dieser in seinem Garten anwesend war. Als der unbekannte Täter den Garten verlassen wollte und der 82-Jährige dies sah, flüchtete der Dieb. Der 82-Jährige konnte ihn noch kurz festhalten, dieser riss sich jedoch los und rannte davon. Es stellte sich heraus, dass der unbekannte Täter kurz zuvor im angrenzenden Nachbargarten eines 74-Jährigen war und dort ebenfalls aus einem Geldbeutel Geld stahl, während der 74-Jährige im Garten war.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell