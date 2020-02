Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Krummsee und Sülten (LK MSE) - stark beschädigter PKW Hyundai herrenlos

Malchin (ots)

Am 20.02.2020 ging gegen 19:30 Uhr in der Einsatzleitstelle Neubrandenburg eine Mitteilung ein, dass sich ein PKW zwischen den Ortschaften Krummsee und Sülten rechtsseitig auf dem Acker befindet. Dieser soll sehr stark beschädigt sein, Personen wurden in dem Fahrzeug und umliegenden Bereich nicht festgestellt. Die Beamten des Polizeireviers Malchin und Waren konnten an der Unfallstelle einen PKW Hyundai i10 feststellen. Der Spurenlage nach kam das alleinbeteiligte Fahrzeug von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Straßenbäume, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer und eventuell weitere Insassen flüchteten von der Unfallstelle. Nach ersten Einschätzungen entstand an dem PKW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgrund des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Hinweise dem Polizeirevier Malchin unter der Rufnummer 03994 2310, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle mitzuteilen.

