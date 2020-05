Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 14.05.2020, zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr, war eine 64-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Bruchwiesenstraße einkaufen. Ihren Rucksack hatte sie über den Einkaufswagen gehängt. Als sie ihren Einkaufswagen kurze Zeit unbeaufsichtigt ließ, nutzten unbekannte Täter diesen Moment aus und stahlen aus dem Rucksack ihren Geldbeutel.

Die Polizei rät eindringlich, Wertsachen immer eng am Körper zu tragen und nie unbeaufsichtigt zu lassen!

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

