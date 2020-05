Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am 14.05.2020, zwischen 10:20 Uhr und 12:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedelsheimer Straße ein. Sie stahlen Bargeld und Goldschmuck in bisher noch unbekannter Höhe.

Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

