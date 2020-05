Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand in Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

Am 15.05.2020, gegen 02:20 Uhr löste in einem 3-Familienhaus in der Riedsaumstraße Rauchmelder Alarm aus. In der Wohnung im 1. OG kam es zu einem Brand, bei welchem der 59-jährige Bewohner eine Rauchgasintoxikation erlitt. Die Feuerwehr Ludwigshafen rettete den Bewohner und löschte das Feuer. Es entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- EUR. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der verletzte Bewohner wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

