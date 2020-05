Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Mit Messer auf 61-Jährigen eingestochen

Ludwigshafen (ots)

Am 13.05.2020, gegen 19:15 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Amtsstraße gemeldet. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie einen 61-jährigen Verletzten fest. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt. Nach Befragung der Zeugen ergab sich der Sachverhalt, dass der 61-Jährige und der unbekannte Täter zunächst in einem Bistro aus ungeklärter Ursache in Streit gerieten. Im Verlauf des Streits schlug der 61-Jährige auf den unbekannten Täter ein. Nach der Auseinandersetzung innerhalb des Cafes begaben sich die beiden Männer vor das Cafe, um dort ihre Auseinandersetzung fortzuführen. Dabei stach der unbekannte Mann vermutlich mit einem Messer auf den 61-Jährigen ein und entfernte sich danach zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Maxstraße. Der 61-Jährige erlitt Stichverletzungen am Oberkörper. Lebensgefahr bestand nicht.

Der unbekannte Täter soll eine blutende Nase davongetragen haben. Er wurde folgendermaßen beschrieben: dunkle kurze Haare, Vollbart, bekleidet mit weißer langärmeliger Jacke und dunkler Hose.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

