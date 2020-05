Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Linienbus

Ludwigshafen (ots)

Am 13.05.2020, gegen 13:40 Uhr, fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Auto hinter einem Linienbus der Palatina auf der Ludwigstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Beide wollten in die Kaiser-Wilhelm-Straße nach rechts abbiegen. Daher scherte der Bus aufgrund seiner Fahrzeuglänge nach links aus, um in die Kaiser-Wilhelm-Straße nach rechts abzubiegen. Die 42-Jährige hingegen beschleunigte ihre Fahrt und fuhr rechts am Linienbus vorbei, um dann ihrerseits nach rechts abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

