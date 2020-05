Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Marihuanageruch führt zur Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Hanhofen (ots)

Am 13.05.2020, gegen 22:00 Uhr, wurden Beamte der Polizei Speyer auf Marihuanageruch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hanhofen aufmerksam. In der Wohnung eines 22-Jährigen und einer 19-Jährigen stellten die Beamten eine kleine Menge Marihuana auf dem Wohnzimmertisch fest. Im Rahmen der sich anschließenden Durchsuchung konnten insgesamt 1,24 kg Marihuana, ca. 360 Ecstasy Tabletten und ca. 50g Amfetamin sowie Marihuanasamen sichergestellt werden. Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell