POL-EL: Lingen - Gebäude in der Innenstadt mit Graffiti beschmiert

Lingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag gleich mehrere Gebäude in der Innenstadt mit Farbe beschmiert. In der Mühlentorstraße brachten die Täter unter anderem an einem Gebäude des Finanzamtes diverse Graffitis an. In der Straße Am Wall-Süd wurde die Fassade des Mehrgenerationenhauses sowie die eines dortigen Parkhauses besprüht. Auch ein Gebäude der Lingener Rudergesellschaft in der Straße Am Alten Friedhof wurde beschmutzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

