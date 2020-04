Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunken das Auto kaputt gemacht

Rund 10.000 Euro Schaden entstanden bei einer Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen in Biberach.

Laut Angaben der Polizei war gegen 5.30 Uhr ein BMW-Fahrer von Biberach in Richtung Ringschnait unterwegs. Dort kam der 36-Jährige zunächst von der Fahrbahn ab, streifte mit dem Auto einen Baum und überfuhr einen Leitpfosten. Danach ging die Fahrt über einen Acker und dann zurück in Richtung Biberach. Beim erneuten Wendeversuch fuhr der Verdächtige zu weit rückwärts, wodurch er in einer Böschung stecken blieb. Dort fand ihn eine Passantin, welche die Rettungsleitstelle verständigte. Wie die Polizei weiter mitteilt, stand der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung und blieb unverletzt. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Der demolierte BMW musste abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

