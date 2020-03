Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bei Kollision `umgekippt`

Rastatt (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge 'landete' am Montagmittag ein Ford auf der Seite. Der 41 Jahre alte Fahrer eines Seat war gegen 12:40 Uhr auf dem `Richard-Wagner-Ring` unterwegs und wollte in die `Karlsruher Straße` einfahren, als er scheinbar die Vorfahrt einer von rechts herannahenden Ford-Lenkerin missachtete. Aufgrund von Wartungsarbeiten war die Ampelanlage an der dortigen Kreuzung zu diesem Zeitpunkt abgestellt. Nach Angaben des Seat-Fahrers hatte ihn die Sonne geblendet, so dass der 41-Jährige davon ausging, er habe grün. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos kippte der Ford auf die Seite. Die 20 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell