Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ohne Führerschein und mit über 2 Promille in Lemförde unterwegs - Pedelec-Fahrerin in Syke angefahren ---

Diepholz (ots)

Stuhr -Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 22:25 Uhr kam es in Brinkum in der Gartenstraße zu einem Unfall mit einem Anhänger. Aus ungeklärter Ursache löste sich ein Anhänger von einem Pkw und beschädigte durch das Wegrollen einen in der Parkbucht parkenden Pkw Skoda. Der Fahrer des noch unbekannten Pkw mit Anhänger verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer oder aber Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Lemförde - Zwei Leichtverletzte

Bei einem Unfall in Lemförde an der Kreuzung Hauptstraße / Elastogranstraße wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Lemförde die Hauptstraße in Richtung Stemshorn. An der Kreuzung wollte er in die Elastogranstraße abbiegen. Er übersah den entgegen kommenden Pkw eines 25-jährigen Fahrers aus Marl. Es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall. Hierbei wurden der 25-jährige Fahrer und ein 51-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 9000 Euro.

Lemförde - Ohne Führerschein aber mit Alkohol

Eine Verkehrskontrolle der Polizei am gestrigen Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Burgstraße brachte für eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Hüde das Ende der Fahrt. Sie hatte keinen Führerschein und eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Die 46-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihr Fahrzeug stehen lassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Bassum - Unfallflucht vom Parkplatz

Ungefähr eine Stunde parkte ein 70-jähriger Syker am Mittwochvormittag seinen PKW auf dem Parkplatz vor der Dialyseklinik in Bassum. Als er um 11.30 Uhr zu seinem Toyota zurückkehrte, stellte er fest, dass ein anderer PKW-Fahrer einen Schaden verursacht hatte und sich unerlaubt entfernt hat. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Wer Zeuge dieses Vorfalls war, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, anzurufen.

Syke - Pedelec-Fahrerin angefahren

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Pestinghausen hat am Mittwoch um 11.40 Uhr die Vorfahrt einer 65-jährigen Fahrradfahrerin missachtet. Die Sykerin befuhr den Radweg in Richtung Barrien, als sie von dem PKW-Fahrer, der aus dem Hachedamm auf die B6 fahren wollte, übersehen wurde. Die Frau wurde leicht verletzt.

