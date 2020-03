Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fensterscheibe eingetreten, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nachdem eine Fensterscheibe des Jugendtreffs in der Herrenstraße offenbar eingetreten wurde, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte zerstörten die Scheibe nach derzeitigem Sachstand am Montag zwischen 15 Uhr und 18:45 Uhr. Gestohlen wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07222/761-0 an die Ermittler zu wenden.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell