POL-KA: (KA) Ettlingen - Auto fährt gegen einen umgestürzten Baum

L 613 blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

Zu einem Verkehrsunfall bei dem der 33-Jährige Fahrer sowie seine 31 Jahre alte Beifahrerin verletzt wurden, kam es am Montagmorgen auf der Landesstraße 613 zwischen Spessart und Ettlingen.

Kurz vor 06:00 Uhr fuhr der 33-jährige Mann mit seinem Audi die L 613 von Spessart Richtung Ettlingen. Zirka 500 m nach dem Ortsausgang Spessart erkannte er vermutlich einen umgestürzten Baum zu spät und kollidierte mit diesem. Seine 31 Jahre alte Beifahrerin zog sich hierbei mittelschwere Verletzungen zu, er selbst wurde leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Sturmes und der blockierten Straße blieb die L 613 bis 10.30 Uhr voll gesperrt. Der umgestürzte Baum wurde durch die Feuerwehr zersägt und auf die Seite geräumt. Durch eine Spezialfirma musste aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen die Fahrbahn gereinigt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

