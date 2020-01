PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 19.01.2020

Hofheim (ots)

1. Vermutliche Giftköder in Parkanlage ausgelegt. Hattersheim am Main, Dürerstraße, Tatzeitraum bis zum 17.01.2020.

Durch einen aufmerksamen Anwohner wurden im Bereich der Dürerstraße in Hattersheim am Main mehrere Frikadellen mit blauschimmernden Körnern aufgefunden. Bei diesen präparierten Frikadellen handelt es sich vermutlich um Giftköder, welche absichtlich ausgelegt wurden um Hunde oder andere Tiere in diesem Bereich zu vergiften.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Auslegen der Giftköder machen können werden gebeten sich bei der Regionalen Kriminalinspektion in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-302 zu melden.

2. Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Hofheim am Taunus, Feldbergstraße, Tatzeit zwischen 17.01.2020 15:00 Uhr und 18.01.2020 10:00 Uhr.

Unbekannte Täter beschädigten ein in der Feldbergstraße in Hofheim am Taunus abgestelltes Fahrzeug am Außenspiegel der Fahrerseite. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

3. Fahrzeug beschädigt und Unfallörtlichkeit verlassen. Hofheim am Taunus, Sachsenring in der Zeit zwischen dem 17.01.2020 15:45 Uhr und 18.01.2020 12:45 Uhr.

Ein namentlich nicht näher bekannter Fahrer verlor in einem Hofheimer Wohngebiet die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte mit einem Fahrzeug, welches am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entschloss sich der Fahrzeugführer die Unfallörtlichkeit zu verlassen, ohne seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmers nach einem Unfall nachzukommen. Der Sachschaden wird hier auf etwa 1500,- EUR geschätzt.

Deshalb sucht der Regionale Verkehrsdienst Zeugen, welche Beobachtungen zu diesem Verkehrsunfall gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht im Main-Taunus-Zentrum. Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum am 18.01.2020 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr.

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug am Samstag, den 18.01.2020 um 15:30 Uhr auf dem Parkdeck P6 des Main-Taunus-Zentrums. Als er um 16:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden am Kotflügel fest. Dieser entstand vermutlich durch Ein- oder Ausparken eines Verkehrsteilnehmers aus einer benachbarten Parklücke. Als Sachschaden werden hier etwa 1500,- EUR angenommen.

Der Regionale Verkehrsdienst Main-Taunus sucht aus diesem Grund Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

Pressemitteilung gefertigt von Gebel, PK; Polizeistation Hofheim

Genehmigt durch Schulz, POK und KvD des Main-Taunus-Kreis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell