Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Fußgänger durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am frühen Abend des 11.12.2019, gegen 19.11 Uhr, ereignete sich in Neckarhausen in Höhe des Schlosses ein Verkehrsunfall. Hierbei ließ ein 81-jähriger Mann die nötige Sorgfalt außer Acht und querte die Straße ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 48-jährige Frau konnte mit ihrem PKW, einem Fiat, nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem 81-jährigen Fußgänger. Dieser verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit einer Schädelverletzung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der 48-jährigen entstand ein Schaden von ca. 5000,-- Euro. Der Unfall wurde vom Verkehrskommissariat Heidelberg aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Maik Domberg

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell