Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg: Innerörtlicher Verkehrsunfall; ein Verletzter; zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Rauenberg (ots)

Zu einem innerörtlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag in Rauenberg. Gegen 15 Uhr war ein 51-jähriger VW-Fahrer auf der Malschenberger Straße in Richtung B 39 unterwegs, als er an der Kreuzung Speyerer Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 36-jährigen VW-Fahrers missachtete. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens betreute den Mann ambulant vor Ort. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000.- Euro. Gegen 15.45 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen. Der Verkehr war nur geringfügig beeinträchtigt.

