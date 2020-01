PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 17.01.2020

Hofheim (ots)

1. Einbrecher bleiben erfolglos, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Rhönstraße, Mittwoch, 15.01.2020

(jn)Am Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Kelkheim einzubrechen. Sie hebelten an einer seitlich gelegenen Eingangstür des Wohnhauses in der Rhönstraße im Stadtteil Fischbach und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Augenscheinlich blieben sie hierbei erfolglos und flüchteten mit leeren Händen.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Verkehrstage Ost - zahlreiche Verstöße festgestellt, Eschborn, Bad Soden, Sulzbach, Schwalbach, Donnerstag, 16.01.2020

(jn)Die Polizei aus Eschborn hat gestern im Rahmen der "Verkehrstage Ost" gemeinsam mit den Ordnungsämtern aus Eschborn, Bad Soden, Sulzbach und Schwalbach Verkehrsteilnehmer kontrolliert und zahlreiche Verstöße festgestellt. Neben dem präventiven Charakter hatte die Kontrolle das Ziel, die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und das Verhalten der Fahrzeugführer zu überprüfen. Insgesamt rund 60 Mal mussten die Kontrollierenden Verfahren wegen begangener Ordnungswidrigkeiten einleiten und diese ahnden. Zudem fiel ein 28-jähriger Sulzbacher um 13:25 Uhr am Steuer seines VW auf, da er scheinbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Verlauf des Tages kontrollierten Polizei und Ordnungsämter in der Ginnheimer Straße in Eschborn, "Am Wasserturm" in Bad Soden, in der Eschborner Straße in Sulzbach und "Am Flachsacker" in Schwalbach. Die Verkehrstage Ost wurden bereits vor mehreren Jahren initiiert und leisten seitdem einen erfolgreichen Beitrag zur Förderung der Verkehrssicherheit sowie der Zusammenarbeit der beteiligten Behörden.

3. Passanten begrüßen Geschwindigkeitsmessung, Hochheim am Main, Massenheim, Untergasse, Mittwoch, 15.01.2020, 09:00 Uhr bis 13:15 Uhr

(jn)Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizeidirektion Main-Taunus sind am Mittwoch in Hochheim knapp 50 Übertretungen festgestellt worden. Die Beamten überprüften zwischen 09:00 Uhr und 13:15 Uhr die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern, die in der Untergasse in Massenheim auf Höhe der Sport- und Kulturhalle unterwegs waren. Obwohl in diesem Bereich eine Geschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben ist, wurde ein Fahrzeug mit 77 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot. Darüber hinaus müssen fünf weitere Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld rechnen, da sie mit mindestens 51 km/h unterwegs waren. Während der Kontrolle, bei der 270 Autofahrer(innen) kontrolliert wurden, lobten mehrere Passanten die Messung.

4. Betrunken im Auto unterwegs, Sulzbach (Taunus), Bahnstraße, Bad Soden am Taunus, Am Carlusbaum, Nacht zum Freitag, 17.01.2020

(jn)Sowohl ein 40-jähriger als auch ein 37-jähriger Mann sind gestern erheblich alkoholisiert von der Polizei kontrolliert worden. Kurz vor Mitternacht fiel einer aufmerksamen Streife der Polizeistation in Eschborn ein VW in der Sulzbacher Hauptstraße auf, der im Anschluss in der Bahnstraße überprüft wurde. Aufgrund des starken Alkoholgeruches ergab sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Ein im Anschluss durchgeführter vorläufiger Alkoholtest brachte Gewissheit: 1,4 Promille. Die Konsequenz war eine Blutentnahme auf der Wache, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und die Sicherstellung des Führerscheines des 40-Jährigen. Dieselben Konsequenzen stehen auch dem 37-jährigen, um 01:25 Uhr in der Straße "Am Carlusbaum" in Bad Soden kontrolliertem Autofahrer, ins Haus. Da auch in seinem Nahbereich Alkoholgeruch zu vernehmen war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher 1,6 Promille ergab. Beide Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen von der Polizeistation in Eschborn entlassen.

5. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 4. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: L3005, Anschlussstelle Eschborn-Ost

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

