POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 18.01.2020

Hofheim (ots)

1. Fahrzeugführer fährt unter Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol, Hochheim am Main, Samstag, 18.01.2020, 02:49 Uhr

Den richtigen Riecher hatte eine Streife der Polizeistation Flörsheim. Sie unterzogen den 32-jährigen Hochheimer und dessen Fahrzeug einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Weiterhin steht die Person im Verdacht, das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmittel geführt zu haben. Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

2. Gefälschter 20EUR Schein festgestellt, Hofheim am Taunus, Montag, 13.01.2020

Bereits am Montag, den 13.01.2020 wurde während des Kassenabschlusses in einem Baumarkt in Hofheim am Taunus ein gefälschter 20EUR-Schein festgestellt. Wann und durch wen der Geldschein an der Kasse abgegeben wurde ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

3. Einbruch in Gartenhütte, Hattersheim am Main, Albert-Schweitzer-Straße, Tatzeit zwischen Mittwoch, den 15.01.2020 um 15:30 Uhr bis Freitag, den 17.01.2020 um 11:30 Uhr

Unbekannte Täter betreten das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Hattersheim/Okriftel und verschafften sich dort anschließend gewaltsam Zutritt in eine Gartenhütte. Aus dieser entwendeten sie ein hochwertiges E-Bike und einen Laubbläser. Danach flohen die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0

