Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Molotow-Cocktail gezündet

Ahaus (ots)

Vermutlich einen selbstgebauten Molotow-Cocktail gezündet haben Unbekannte am Montagabend in Ahaus. Vom Bahnhof aus beobachteten Zeugen gegen 19.35 Uhr, dass etwa 100 Meter weiter in Richtung Bahnübergang Schorlemer Straße auf dem Gleiskörper eine Stichflamme entstand. Die alarmierten Polizeibeamten stellten an der betreffenden Stelle glühende Reste einer Flasche sicher. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

