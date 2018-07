POL-AC: Geldwechseltrick auf dem Supermarktparkplatz - Dieb nutzt Hilfsbereitschaft von Senioren, greift unbeobachtet ins Portemonnaie und klaut Bargeld - die Kriminalpolizei gibt Verhaltenshinweise

Stolberg (ots) - Im Bereich Münsterbusch gab es in letzter Zeit bislang zwei der Polizei bekannt gewordene Fälle von Geldwechselbetrügereien-/ Diebstähle. Die letzte Tat ereignete sich am Dienstag (03.07.2018) gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes auf der Prämienstraße. Hier führte ein unbekannter Tatverdächtiger einen Senior mit einem dreisten Geldwechseltrick hinters Licht und erbeutete mehrere hundert Euro aus seiner Geldbörse. Erst nachdem der Täter nach der Tat in ein Auto gestiegen und weggefahren war, bemerkte der ältere Herr den Diebstahl und erstattete auf der gegenüberliegenden Polizeiwache Strafanzeige. Der Trick läuft immer ähnlich ab: Ein Täter/- in fragt zunächst das Opfer, zumeist ältere Herrschaften, ob sie Geld wechseln könnten. Wenn dann das Portemonnaie geöffnet wird, wird zum Verdecken der Tathandlung eine Zeitung, ein Prospekt oder Ähnliches über die Geldbörse gehalten. Dann greift der Täter/- in unerkannt in das Geldfach und entwendet das Bargeld. Zumeist entdecken die Geschädigten erst später beim Nachschauen den Diebstahl. Die aktuellen Taten nimmt die Polizei nochmals als Anlass, auf diese Art des Trickdiebstahls hinzuweisen: Tragen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie benötigen. Halten sie Abstand zu Fremden und im Zweifel lassen Sie sich nicht auf die Bitte ein, auch wenn diese mit Nachdruck vorgebracht wird. Gehen Sie einfach weiter. Falls Sie trotzdem helfen möchten, dann seien Sie wachsam und ermöglichen keinem Fremden den Zugriff zu bzw. in ihre Geldbörse. (pw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell