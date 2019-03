Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Tasche unbemerkt entwendet

Ahaus (ots)

Eine Tasche mit einem Smartphone darin sowie einem Portemonnaie samt Geld und Papieren hat ein Unbekannter am Montag in Ahaus gestohlen. Eine 32-Jährige hatte gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße in Wüllen ihre Einkäufe in ihren Wagen geräumt. Die Tasche hatte am Einkaufswagen gehangen, als sich der Diebstahl ereignete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

