Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mülltonnen brennen nieder

Bocholt (ots)

Brennende Abfalltonnen haben am Montag in Bocholt-Mussum für einen Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro gesorgt. Bewohner eines Wohnhauses hatten die schon heruntergebrannten Behälter gegen 07.30 Uhr entdeckt. Das Feuer hatte auch Teile der Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Brandstiftung ist als Ursache nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

