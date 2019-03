Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gabelstapler und Radlader entwendet

Ahaus (ots)

Einen Gabelstapler der Marke Linde und einen Radlader des Herstellers Atlas haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ahaus-Graes gestohlen. Die beiden Fahrzeuge hatten in einer Lagerhalle an der Straße Brink gestanden. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Montag. 08.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

