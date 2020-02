Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 28-Jähriger bei Beziehungsstreit mit Messer verletzt

Karlsruhe-Knielingen (ots)

Wohl im Zuge eines Beziehungsstreits ist in der Nacht zum Sonntag gegen 02.15 Uhr ein 28 Jahre alter Mann in Karlsruhe-Knielingen mit einem Messer verletzt worden. Er kam unter Einsatz eines Rettungsdienstes in ein Krankenhaus.

Nach den ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Karlsruhe-West kommt als Tatverdächtiger ein 37-jähriger in Betracht, der nach dem Angriff geflüchtet ist und nach dem nun gefahndet wird. Der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden führt hierzu die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

