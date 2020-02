Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Wohnungseinbruch

Karlsruhe-Oststadt (ots)

Silberschmuck und etwa 400 Euro Bargeld in unterschiedlichen Währungen erbeuten unbekannte Täter am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 22.20 Uhr beim Einbruch in ein Einfamilienhaus der Lohfeldstraße.

Zunächst waren die Täter mit Hebelversuchen an der Hauseingangstür gescheitert. Schließlich gelangten sie durch das Aufwuchten der Terrassentür ins Innere und durchsuchten die Behältnisse nach Wertsachen.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721 666 3211 entgegen.

