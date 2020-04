Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Flucht ergriffen

Ein Unbekannter streifte am Samstag in Schemmerhofen einen parkenden VW.

Ulm (ots)

Der Besitzer des VWs meldete sich am Sonntag bei der Polizei . Er hatte seinen Wagen gegen 09.15 Uhr im Eschbachweg geparkt. Als er 15 Minuten später zu seinem Auto zurück kam, entdeckte er den Schaden. Ein Unbekannter hatte die rechte Seite des VWs gestreift und fuhr unentdeckt weiter. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Laupheim (07392/96300) hat Spuren gesichert. Sie geht davon aus, dass der Verursacher einen blauen oder türkisfarbenen Pkw gefahren hat. Deshalb konzentriert sich die Fahndung der Polizei auf so lackierte Autos.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

