POL-EL: Bad Bentheim - Amphetamine im Briefumschlag

Bad Bentheim (ots)

Gestern um 17:45 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Gronauer Straße den Pkw einer 51-Jährigen. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Postsendungen, zu denen die 51-Jährige und ihr 24-jähriger Beifahrer widersprüchliche Angaben machten. Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes des Hauptzollamtes Osnabrück konnten in den Briefumschlägen Amphetamine festgestellt werden. Die genauen Mengen sind derzeit noch nicht bekannt, schätzungsweise handelt es sich um etwa ein Kilogramm Amphetamine. Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

