Polizei Mettmann

POL-ME: Langenfelderin verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt - Langenfeld - 2004137

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (23. April 2020) ist unter dem Einfluss von Alkohol eine 45 Jahre alte Langenfelderin an der Langforter Straße mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in einen am Straßenrand geparkt Pkw geprallt.

Das war passiert:

Laut der Aussage von Zeugen war die Frau in ihrem Ford Focus gegen 18:25 Uhr auf der Langforter Straße in Richtung Weißenstein gefahren. Ohne erkennbaren Grund habe sie dann an der Einmündung "Zu Stadtbad" ihren Wagen angehalten. Plötzlich sei die Frau dann mit hohem Tempo losgefahren, wobei sie die Kontrolle über ihren Focus verlor, in den Gegenverkehr geriet, über einen Gehweg fuhr und dann letztendlich quer zurück über die Straße in einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa krachte.

Die Zeugen informierten umgehend die Polizei, welche an der Unfallörtlichkeit feststellte, dass die Frau augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand: Als die 45-Jährige die Polizei erblickte, versuchte sie sogar noch, eine Flasche hochprozentigen Schnaps im Gebüsch zu verstecken, was die Polizeibeamten jedoch bemerkten.

Die Frau hatte sich bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt und benötigte keine ärztliche Behandlung. An beiden Autos entstand jedoch erheblicher Sachschaden - der Focus der Langenfelderin musste sogar abgeschleppt werden.

Die Folgen für die 45-jährige Langenfelderin: Zur beweissicheren Feststellung ihres Alkoholkonsums musste sie mit zur Polizeiwache nach Langenfeld, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Zudem wurde ihre Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

