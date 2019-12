POL-LB: Nufringen: Fahrzeugbrand; Rottenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person; Böblingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Nufringen: Fahrzeugbrand

Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro entstand beim Brand von zwei nicht zugelassenen Fahrzeugen welche aus bislang noch ungeklärter Ursache am Dienstag gegen 21.30 Uhr in Brand gerieten. Die Fahrzeuge, ein Daimler-Benz der E-Klasse sowie ein Dodge, waren in der Carl-Benz-Straße im Bereich einer Wendeplatte abgestellt. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Nufringen mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Telefon 07032 / 2708-0 in Verbindung zu setzen.

Rottenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Dienstag gegen 12.20 Uhr hatte sich ein 28-jähriger Fahrer eines VW Passat auf der Bundesstraße 28a an der Autobahnanschlussstelle Rottenburg auf dem Linksabbiegerfahrstreifen zur Autobahn eingeordnet und bei Rotlicht der Lichtzeichenanlage angehalten. Als er bemerkte, dass er sich falsch eingeordnet hatte, fuhr er ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten nach rechts auf die Geradeausspur. Hier kam aus Richtung Bondorf ein 50-Jähriger mit seinem Transporter der Marke Iveco und fuhr auf den VW Passat auf, so dass dieser noch gegen die Schutzplanke prallte. Durch die Kollision wurden ein 25-jähriger Mitfahrer im VW Passat schwer und ein weiterer 63-Jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide Personen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. An den Unfallfahrzeugen sowie der Schutzplanke entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Böblingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr wollte ein 48-jähriger Volvo-Fahrer bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage von der Berliner Straße nach rechts in die Herrenberger Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem von links auf der Herrenberger Straße herannahenden Mercedes, welcher von einer 50-jährigen Fahrerin gelenkt wurde. Nach ersten Ermittlungen hatte diese das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht beachtet. Durch die Kollision wurden eine 47-jährige Mitfahrerin im Mercedes sowie der 48-jährige Volvo-Fahrer leicht verletzt. Beim Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro

