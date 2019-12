Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf den 24.12.2019 versuchten drei bislang unbekannte Täter gegen 00:45 Uhr in Weil der Stadt - Merklingen, in der "Vordere Straße" einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die drei männlichen Täter wurden bei ihrer Tatausübung durch einen unbeteiligten Passanten gestört und flüchteten in einem dunklen Pkw VW Golf, an welchem gestohlene Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich GER angebracht waren. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Leonberg (Tel. 07152 605-0) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

