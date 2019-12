Polizeipräsidium Ludwigsburg

A8 Leonberg

Leonberg: Renault rutscht Böschung hinunter

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist eine 28-jährige Autofahrerin am Montag gegen 12:25 Uhr mit ihrem Renault an der Autobahnauffahrt der A8 Leonberg-West von der Fahrbahn der B 295 abgekommen. Sie war auf der Bundesstraße unterwegs und wollte an der Anschlussstelle in Richtung Stuttgart auffahren. Dabei stieß sie zunächst zweimal gegen die Leitplanke, kam nach der Absenkung der Leitplanke von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung in Richtung der Autobahn hinunter. Aufgrund des zunächst unbekannten Ausmaßes rückten neben Polizei und Rettungsdienst auch elf Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen aus und ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt zum Unfallort. Die Autofahrerin zog sich aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Für den Hubschraubereinsatz musste die Autobahn in Richtung Stuttgart von 12:50 bis 13:00 Uhr kurzfristig gesperrt werden.

