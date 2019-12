Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zwei versuchte und ein vollendeter Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Mit brachialer Gewalt hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag an den Zugangstüren zweier Gaststätten in der Stuttgarter Straße zu schaffen gemacht. Die Türen hielten den Einbruchsversuchen stand. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich aber auf ca. 2.500 Euro. Mehr Erfolg hatte der Einbrecher bei seinem dritten Versuch in derselben Straße. Hier gelang es ihm, eine Gaststättentür aufzuhebeln. Im Schankraum brach er in der Folge Geldspielautomaten auf und entwendete eine noch unbestimmte Menge Bargeld. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, bittet um Hinweise.

