Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2019

Heilbronn (ots)

Am 3. August kam es um circa 23.15 Uhr in Bad Mergentheim zu einem Polizeieinsatz. Beziehungsstreitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau eskalierten, so dass im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzungen ein Messer ins Spiel kam und hierbei der Mann nicht unerheblich verletzt wurde. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Wie der genaue Verlauf der Streitigkeiten war und wie es zu den Verletzungen bei dem Mann kam ist bislang noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern daher noch an.

