POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Zwei leicht Verletzte, hoher Sachschaden

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von knapp 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag, um circa 10.30 Uhr, bei Tauberbischofsheim. Der 30-jähriger Fahrer eines Klein-LKW befuhr die Straße von Tauberbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Großrinderfeld. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und geriet links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden BMW eines 69-Jährigen und kam dann am Fahrbahnrand zum Stehen. Der BMW-Fahrer und sein Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der LKW-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Lauda-Königshofen: Reifen und Felgen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte stahlen in dem Zeitraum von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, einen Satz Reifen auf Felgen von einem Audi A6 in Lauda-Königshofen. Das Auto war auf der Außenfläche eines Autohauses in der Straße Am Wöllerspfad abgestellt. Die Täter bockten das Fahrzeug auf Pflastersteinen auf und entfernten anschließend alle vier Reifen. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro. Der Diebstahlschaden beträgt ebenfalls circa 4.000 Euro. Zeugen die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sollen sich unter der Telefonnummer 09343 62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen werden.

Bad Mergentheim: Reh verursacht hohen Sachschaden

Hohen Sachschaden verursachte ein Reh am Montag bei Bad Mergentheim an einem Pkw. Der Fahrer eines VW Golfs befuhr die Alte Würzburger Straße von Löffelstelzen kommend. Plötzlich rannte ein Reh von links nach rechts auf die Straße. Der Fahrer erschrak und lenkte sein Fahrzeug nach rechts in einen Straßengraben. Dort rollte er weiter und überschlug sich mindestens einmal. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

