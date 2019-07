Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubten Aufenthalt beendet

Bautzen (ots)

Beamte des Bundespolizeirevier Bautzen kontrollierten am 14. Juli 2019 gegen 11:30 Uhr am Parkplatz in Uhyst einen polnischen Kleintransporter. Fahrer war ein 37-jähriger Ukrainer, welcher sich den Beamten gegenüber mit einem ukrainischen Reisepass ausgewiesen hat. Er war auch im Besitz eines polnischen Aufenthaltstitels, dieser ist allerdings schon am 31.01.2019 abgelaufen. Somit hat sich der Ukrainer unerlaubt in Deutschland aufgehalten und wurde noch am selben Tag nach Polen zurückgeschoben. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell