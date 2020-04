Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Widerstandssensorik beschädigt

Haselünne (ots)

Zwischen dem 17. und dem 20. April kam es im Bereich eines Parkplatzes eines örtlichen Pflegeheims an der Hasestraße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Verlassen des Parkplatzes gegen die Widerstandssensorik eines Rolltors. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne, Tel. 05961/955820, zu melden.

