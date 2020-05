Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gewalt gegen 27-Jährige - Nachbarin zeigt Zivilcourage und ruft Polizei

Ludwigshafen (ots)

Am 13.05.2020, gegen 6:30 Uhr, rief eine couragierte Ludwigshafenerin bei der Polizei an und teilte mit, dass sie aus einer Nachbarwohnung Lärm und Schreie hören würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, war die gewaltsame Auseinandersetzung des getrennt, aber in häuslicher Gemeinschaft lebenden Paares vorüber. Den Beamten wurde erklärt, dass der 26-Jährige Streit angefangen, die 27-Jährige mehrmals gewürgt, am Nacken gepackt und am Oberarm gezerrt hätte. Dabei wurde die 27-Jährige verletzt. Zudem habe er sie mit dem Tode bedroht. Die Polizeibeamten verwiesen den 26-Jährigen aus der Wohnung und der Kontakt zur 27-Jährigen wurde ihm für die nächsten Tage verboten. Sein Wohnungsschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Die 27-Jährige wurde über rechtliche Möglichkeiten und Anlaufstellen informiert. Zudem wurden die Daten an die Interventionsstelle Ludwigshafen zur weiteren Beratung und Betreuung der 27-Jährigen übermittelt.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.

