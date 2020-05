Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dringend Zeugen nach Überfall auf 83-Jährigen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 14.05.2020, gegen 15:15 Uhr, klingelten zwei unbekannte männliche Täter an der Haustür eines 83-Jährigen in der Uhlandstraße. Die beiden Männer trugen blaue Kleidung, möglicherweise Uniform ähnlich und zeigten einen angeblichen Dienstausweis. Unter einem Vorwand gelangten sie in das Haus, wo sie den Mann fesselten und einen größeren Bargeldbetrag entwendeten. Anschließend sollen die beiden Täter mit einem dunkelblauen VW Golf geflüchtet sein. Zur Beschreibung der Täter ist bislang lediglich bekannt, dass sie blaue uniformähnliche Kleidung getragen haben.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wer hat zwischen 14:00 und 15:30 Uhr in der Uhlandstraße bzw. im Stadtteil Edigheim einen dunkelblauen Golf oder zwei Männer gesehen, auf die die Beschreibung passt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-2222.

