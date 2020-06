Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bienenvölker entwendet - Totes Reh aufgefunden

Ostalbkreis: (ots)

Aalen-Unterkochen: Totes Reh aufgefunden

In einer Wiese im Gewann Am Brand (unweit des Himmlinger Wegs) wurde am Nachmittag des 6. Juni 2020 von einem Fußgänger ein totes Reh aufgefunden. Ein Jagdpächter wurde damals hinzugerufen, der schwerste Bissverletzungen an dem Tier feststellte. Den Spuren zufolge wurde das Tier mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Hund gerissen. Zudem ist anzunehmen, dass das Reh anderorts zu Tode kam und am späteren Fundort von jemanden abgelegt wurde. Wer zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Oberkochen unter Tel. 07364/955990 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Bienenvölker entwendet

Im Gewann Halde zwischen Arlesberg und Autobahn wurde zwischen Montag- und Dienstagabend zwei Bienenvölker im Wert von ca. 700 Euro entwendet. Es ist zu vermuten, dass die Kästen mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Wer hierzu Verdächtiges beobachtete, sollte sich bitte bei der Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell