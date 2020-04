Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0214 --67-Jährige in ihrem Haus überfallen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Ederweg Zeit: 02.04.2020, 05:30 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen versuchte ein Mann in der Östlichen Vorstadt mit Gewalt in das Haus einer 67-Jährigen Frau einzudringen. Er scheiterte an der Gegenwehr der Frau und flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05.30 Uhr klingelte es im Ederweg an der Haustür einer 67 Jahre alten Frau. Als sie die Tür öffnete, wurde sie sofort von einem Mann am Arm gepackt. Bei dem anschließenden Gerangel versuchte er die Dame gewaltsam aus dem Haus zu ziehen. Die 67-Jährige wehrte sich nach Leibeskräften. Als sie begann laut um Hilfe zu schreien, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete zu Fuß über den Lenneweg weiter in Richtung Wupperstraße. Die Frau musste zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der Täter soll 25 - 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Er war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, einer dunkelblauen Daunenweste, Jeans und Turnschuhen bekleidet und hatte eine dunkle Sporttasche dabei.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat am Donnerstagmorgen die Tat beobachten können? Wem ist der Mann im Hulsberg-Viertel im Bereich des Ederweges aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362 - 3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell