Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0212 --Rechtsextremistische Farbschmierereien im Viertel--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt Zeit: 30. bis 31.03.2020

Unbekannte Täter beschmierten in der vergangenen Nacht in der Östlichen Vorstadt mehrere Objekte und Fahrzeuge mit antisemitischen und verfassungsfeindlichen rechtsgerichteten Symbolen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Graffitis wurden in gelber Farbe an Hauswänden und Autos gesprüht. Die Schmierereien wurden am Dienstagmorgen entdeckt, die Polizei alarmiert.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

