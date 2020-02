Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.02.20

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Wildunfall

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich vergangene Nacht, um 02:30 Uhr, auf der B 27 in der Gemarkung von Sontra-Berneburg auf der B 27 ereignet hat. Zu dieser Zeit wurde ein Dachs von dem Pkw frontal erfasst und dadurch getötet.

Polizei Hessisch Lichtenau

weitere Fahrzeuge in Hessisch Lichtenau beschädigt

Zwischen dem 23.02.20, 12:00 Uhr und dem 24.02.20, 07:38 Uhr, wurde im Mühlweg in Hessisch Lichtenau ein schwarzer Ford Focus durch unbekannte Täter beschädigt. An dem Fahrzeug wurden beide Türen auf der Fahrerseite zerkratzt.

Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich ebenfalls im Mühlweg, gegenüber dem dortigen Autohaus. In dem selben Zeitraum wurde ein schwarzer Audi A 5 im Bereich des rechten hinteren Kotflügels zerkratzt. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Ein 48-jähriger Witzenhäuser beabsichtigte gestern Morgen, um 09:28 Uhr, von der Straße "Hinter dem Deich" in Richtung Innenstadt abzubiegen. Auf der nassen Fahrbahn (Kopfsteinpflaster) kam er dabei zu weit auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 65-Jährigen aus Witzenhausen kam. Dieser war auf der B 451 (An der Bohlenbrücke) stadtauswärts unterwegs. Sachschaden: 5500 EUR.

Versuchter Einbruch in Firma

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in der Straße "In der Aue" in Witzenhausen in die Büroräume einer Metallfirma einzubrechen. Zwischen dem 21.02.20, 16:30 Uhr und dem 22.02.20, 12:00 Uhr versuchten der /die Täter eine Metalltür zu dem Bürogebäude und eine Tür zur Werkhalle gewaltsam zu öffnen, was jedoch in beiden Fällen nicht gelang. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

